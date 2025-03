PROVINCIALI 2025. LE ACQUE INIZIANO AD AGITARSI NEL PD IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

Quella che, tecnicamente, è l’elezione piu’ facile del mondo per il Partito Democratico di Salerno, corre il rischio di trasformarsi in un duro confronto tra diversi schieramenti e sensibilità che ambiscono, in un modo o nell’altro, alla Presidenza della Provincia di Salerno. Il nome di Vincenzo Napoli, Sindaco del Comune capoluogo, indicato come la soluzione indolore ed istituzionale, sta iniziando ad incontrare qualche forte resistenza tra alcuni sindaci che, considerato anche il delicato momento per il Partito Democratico di Salerno, proveranno, nel corso dell’assemblea dei Sindaci, in programma per la prossima settimana, un blitz per cambiare le carte in tavola. Qualche sintomo di nervosismo inizia, insomma, a serpeggiare tra i tantissimi Sindaci Pd della Provincia di Salerno che hanno compreso che quella del 6 Aprile potrebbe essere l’ultima occasione per conquistare uno spazio politico ed amministrativo.

Share on: WhatsApp