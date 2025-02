A 20 ANNI DALLA FRANA DI MONTALBINO: L’INCONTRO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Si svolgerà martedì 4 marzo, in Aula Consiliare, il convegno “Vent’anni dalla frana di Montalbino. Verso i lavori di messa in sicurezza”, per ricordare le vittime che persero la vita nel 2005 e approfondire gli interventi di messa in sicurezza riguardanti la zona pedemontana di Nocera Inferiore.

«Non possiamo e non vogliamo dimenticare la tragica scomparsa dei nostri concittadini di Montalbino, che persero la vita nella frana del 2005. Però la memoria deve tradursi in un impegno concreto. Da istituzione e amministratore sento la responsabilità di dare una risposta alla questione della messa in sicurezza della nostra zona pedemontana. I lavori di questo convegno ci aiuteranno a capire quali saranno gli interventi programmati, presentando anche le caratteristiche urbanistiche dell’area interessata. Ringrazio i relatori di elevato profilo professionale che hanno accettato l’invito» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.

