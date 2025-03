REGIONALI 2025. L’EX SINDACO DI SAN MARZANO ZUOTTOLO LANCIA LA CAMPAGNA DI FORZA ITALIA

Carmela Zuottolo, responsabile provinciale delle Libere attività e Professioni di Forza Italia a Salerno e già sindaca di San Marzano sul Sarno, riflette sulla sua esperienza nel partito fondato da Silvio Berlusconi e sull’attuale fase di ridefinizione del partito, delineando le prospettive in vista delle prossime elezioni regionali. Secondo la Zuottolo, Forza Italia conserva un ruolo centrale nella politica italiana grazie alla sua tradizione moderata e riformista.

“Forza Italia sta attraversando un momento di ridefinizione, ma rimane il principale punto di riferimento per i moderati. La nostra missione è lavorare per un’Europa e un’Italia fondate sui valori della cristianità, della libertà, della democrazia e della sussidiarietà, mettendo sempre al centro la persona umana”, ha dichiarato la Zuottolo, evidenziando anche la recente conferma del partito come principale forza moderata, liberale e cattolica in Italia.

Soffermandosi sul futuro della Campania, Zuottolo ha ribadito il peso politico di Forza Italia nel centrodestra. “Siamo e saremo determinanti. Forza Italia è un partito essenziale per la coalizione e per l’equilibrio politico. Abbiamo un candidato forte come Fulvio Martusciello, un uomo con un’esperienza elettorale consolidata. Ha dimostrato di essere un caterpillar nelle scorse campagne elettorali. Il centrodestra deve rimanere compatto per affrontare con successo le prossime elezioni regionali”, ha sottolineato.