PROVINCIALI 2025. PRESENTATA LA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA DEL SINDACO DI SALERNO VINCENZO NAPOLI

Poco dopo le 12:00 di oggi, a Palazzo Sant’Agostino, è stata presentata la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Al momento, dunque, le candidature sono due: quella di Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana, sostenuto dal Centro Destra e quella di Vincenzo Napoli, primo cittadino di Salerno, sostenuto dall’intero centro sinistra. ll termine per la presentazione delle candidature scade domani, lunedi’ 17 Marzo, alle 12:00. Il voto per le Provinciali 2025 è previsto, invece, per domenica 6 Aprile, con i seggi di Palazzo Sant’Agostino aperti dalle 8:00 fino alle 20:00.

Share on: WhatsApp