PROVINCIALI 2025. SCINTILLE NEL CENTRO DESTRA, FORZA ITALIA: “ALIBERTI AVREBBE VINTO”

Altro che pace e serenità all’interno della coalizione di centro destra della Provincia di Salerno: a poche ore dalla scelta definitiva di candidare, in quota Fratelli d’Italia, Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana, arriva una nota del Coordinamento Regionale di Forza Italia che rivendica una possibile vittoria, con la candidatura di Pasquale Aliberti, Sindaco di Scafati.

“Con Pasquale Aliberti avremmo vinto le elezioni provinciali di Salerno. Ancora una volta, incomprensibili veti hanno impedito di scegliere il migliore. Nonostante questo, Forza Italia affronta con totale passione la campagna elettorale, sostenendo il candidato scelto da Fratelli d’Italia, al quale saremo accanto con firme e voti”. È quanto dichiara in una nota il Coordinamento regionale di Forza Italia in Campania, commentando le dinamiche che hanno portato alla definizione della candidatura per la presidenza della Provincia di Salerno. “Vedremo, anche in vista delle elezioni regionali, se la politica dei veti e dell’impedire la scelta del migliore darà i suoi frutti”, prosegue la nota. “È indiscutibile che questa competizione rappresenti un banco di prova per Fratelli d’Italia”.