PROVINCIALI 2025. TRE NOMI PER IL CENTRO DESTRA: ALIBERTI, GUERRA E ANNUNZIATA

In vista della prossima riunione che i Segretari Provinciali dei partiti di Centro destra terranno, in vista della scadenza per le elezioni Provinciali di Salerno riservate al solo Presidente, spuntano tre possibili candidati tra i sindaci che appartengono ai partiti della coalizione.

C’è, prima di tutti gli altri, il nome del Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, esponente di Forza Italia e Vice Coordinatore Regionale del partito degli azzurri: Aliberti, che di recente ha superato lo scoglio della mozione di sfiducia, sarebbe pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale.

Per Fratelli d’Italia c’è anche il nome di Luigi Guerra, Sindaco di Lustra Cilento, di recente entrato a far parte del partito di Giorgia Meloni.

Per la Lega, infine, spunta il nome di Andrea Annunziata, Sindaco di San Marzano sul Sarno, in odore di rinnovo per la carica di Presidente dell’Autorità Portuale, nomina che spetta al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.