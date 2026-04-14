PROVINCIALI 2026. DEPOSITATA A PALAZZO SANT’AGOSTINO LA CANDIDATURA DI GEPPINO PARENTE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
Stamattina è stata presentata la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno di Geppino Parente, candidato del Partito Democratico e del Centrosinistra.

Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, ha dedicato il suo impegno al servizio della collettività, svolgendo, con senso di responsabilità, i numerosi ruoli pubblici per i quali è stato apprezzato per competenza, passione, tenacia e risultati.
Lavoreremo per confermare la guida progressista della Provincia di Salerno, per continuare a portare avanti i tanti progetti in corso, fondamentali per la vita dei nostri cittadini e dei nostri territori.

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