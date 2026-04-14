FRANCO MARI (AVS): “INTERROGAZIONE SUI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI AL GRUPPO CITYNEWS”

“Abbiamo deciso di portare alla Camera il caso del Gruppo editoriale Citynews che gestisce 57 testate locali online in Italia. Domani alle 14 la ministra del Lavoro Calderone risponderà alla nostra interrogazione immediata, presentata dopo che nell’arco di pochi giorni l’editore ha interrotto oltre 20 rapporti di lavoro tra giornalisti e collaboratori, tra i giornalisti licenziati anche due professionisti della redazione di PalermoToday, Sandra Figliolo e Alessandro Bisconti, che avrebbero ricevuto la comunicazione di licenziamento tramite posta elettronica certificata, senza alcun preavviso. In alcuni casi i lavoratori avrebbero appreso dell’interruzione del rapporto mentre erano in turno di lavoro, dopo la disattivazione improvvisa degli accessi ai sistemi editoriali e alla posta aziendale”.

Così, in una nota, il deputato e capogruppo Avs in commissione Lavoro alla Camera, Franco Mari, primo firmatario dell’interrogazione immediata che si svolgerà domani.

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