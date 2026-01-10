PROVINCIALI 2026. LO SCONTRO NEL PARTITO DEMOCRATICO PER IL PRIMO POSTO NELLA LISTA

Che il Partito Democratico, alle Provinciali di Salerno, per le quali si voterà domenica 11 Gennaio fino alle 20:00, sarà il primo partito per numero di voti e di consiglieri provinciali eletti è scontato. Meno scontato, invece, è chi sarà il primo tra gli eletti del Pd, in uno scontro che, negli ultimi giorni, ha assunto i toni di una campagna elettorale senza quartiere. In palio, oltre che il prestigio, c’è anche il ruolo di Vice Presidente della Provincia di Salerno che, in caso di dimissioni dell’attuale Presidente Enzo Napoli, consentirebbe al secondo in grado a Palazzo Sant’Agostino, di esercitare il compito di facente funzioni. Almeno fino alle nuove Elezioni, convocate solo per eleggere il nuovo Presidente. Accanto a questo, la lotta tra i diversi “maggiorenti” del Pd della Provincia di Salerno che, dopo le Regionali del 23 e 24 Novembre, sono a caccia di conferme o di rivincite.

