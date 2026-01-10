FDI E FORZA ITALIA, NUOVA PROVA DI FORZA CON LE PROVINCIALI DI SALERNO

Questa volta, a tenerli insieme, vista la legge elettorale per le Provinciali, non c’è il candidato Presidente. In un proporzionale puro, al quale partecipano solo Sindaci e Consiglieri Comunali, Fratelli d’Italia e Forza Italia si giocano una leadership all’interno del centro destra, a colpi di voti ponderali. Una sfida che arriva a poche settimane dai primi incontri per le prossime Comunali, quando i vertici provinciali di Fdi, Forza Italia, Lega e Noi Moderati saranno chiamati a scegliere i candidati Sindaco nei comuni di Angri, Cava de’ Tirreni e Pagani. Senza dimenticare la concreta possibilità che il centro destra debba individuare, anche, un nome da contrapporre a quello dell’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel feudo del Comune di Salerno.

