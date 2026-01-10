TULLIO FERRANTE (FORZA ITALIA): “CAMPANIA PROTAGONISTA PER MOBILITAZIONE 23 GENNAIO PER SILVIO BERLUSCONI”

“Forza Italia ricorda la discesa in campo del nostro Presidente Silvio Berlusconi con tre giornate dedicate alla libertà. L’appuntamento a Napoli del 23 gennaio metterà al centro l’attenzione del nostro movimento verso il tessuto sociale e l’importanza delle ricette liberali per dare risposte al ceto medio. Una giornata di mobilitazione nel nome di Silvio Berlusconi, dei suoi valori, che guidano ancora la nostra azione politica, e della sua visione di un’Italia più giusta e solidale”. Lo ha detto, a margine di una conferenza stampa del partito a Napoli, il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. “A 32 anni di distanza, il progetto politico di Silvio Berlusconi è più che mai attuale: il centrodestra che il nostro Presidente ha creato – ha aggiunto – è al Governo del Paese, stiamo realizzando tutte le riforme che il nostro movimento ha sempre portato avanti ad iniziare da quella della giustizia, Forza Italia è al centro della scena politica ed è in continua crescita, anche e soprattutto in Campania. Con l’evento del 23 gennaio la nostra regione sarà ancora una volta protagonista dell’azione politica di Forza Italia, dopo il Berlusconi Day a Paestum del 2023 e la Festa azzurra di Telese Terme: da Napoli – ha concluso Ferrante – ribadiremo il nostro orgoglio azzurro, forti delle nostre radici e con lo sguardo sempre rivolto al futuro”.

