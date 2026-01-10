REFERENDUM GIUSTIZIA. ENZO MARAIO (PSI): “VOTIAMO SI PER NON CONSEGNARE GARANTISMO ALLA DESTRA”

“Siamo per il SÌ, è la posizione storica della comunità socialista”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi interviene sul tema referendum e giustizia.“Non ci convince la riforma del Governo Meloni e del Ministro Nordio ma da sempre ci battiamo per la separazione delle carriere e questo ci spinge a dire SÌ” aggiunge Maraio.“Condurremo questa battaglia – spiega – coerenti alla nostra storia e coerenti con l’obiettivo di allargare i confini del centrosinistra. So bene che nel centrosinistra l’orientamento è altro ma esiste, nel campo progressista e nella società civile, una sensibilità diversa ed a questa vogliamo dare voce e rappresentanza”.“Ho chiesto a Bobo Craxi di promuovere le iniziative del comitato ‘Avanti è SI’, ci sarà anche Luigi Perifano, e di contribuire a fare sintesi delle diverse posizioni del campo progressista. Vogliamo unire e non dividere, vogliamo evitare che la destra più populista diventi unico riferimento dell’universo garantista. Intendiamo, e sarà il nostro contributo, favorire un dibattito nel merito e che eviti di diventare un attacco alla magistratura. In questa direzione, primo fra le forze politiche, abbiamo rivolto un appello al Capo dello Stato. La sua autorevolezza e guida potranno essere elemento di equilibrio e costruttivo invito alle forze politiche”.

Share on: WhatsApp