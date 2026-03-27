PROVINCIALI 2026. VERSO LA SFIDA GEPPINO PARENTE (PD) CONTRO PASQUALE ALIBERTI (FORZA ITALIA)

E’ sempre piu’ probabile che, per le prossime elezioni Provinciali del 4 Maggio, convocate per l’elezione del solo Presidente della Provincia di Salerno, ci sarà una sfida tra Geppino Parente (Sindaco di Bellosguardo), esponente del Partito Democratico e Pasquale Aliberti (Sindaco di Scafati), uomo di Forza Italia. Il Pd, nel corso della prossima settimana, convocherà una riunione per discutere della candidatura di Parente, mentre per il Centro Destra, ancora alle prese con le difficoltà per individuare candidature unitarie per le Comunali, i tempi potrebbero essere piu’ lunghi.