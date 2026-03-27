PROVINCIALI 2026. VERSO LA SFIDA GEPPINO PARENTE (PD) CONTRO PASQUALE ALIBERTI (FORZA ITALIA)

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ sempre piu’ probabile che, per le prossime elezioni Provinciali del 4 Maggio, convocate per l’elezione del solo Presidente della Provincia di Salerno, ci sarà una sfida tra Geppino Parente (Sindaco di Bellosguardo), esponente del Partito Democratico e Pasquale Aliberti (Sindaco di Scafati), uomo di Forza Italia. Il Pd, nel corso della prossima settimana, convocherà una riunione per discutere della candidatura di Parente, mentre per il Centro Destra, ancora alle prese con le difficoltà per individuare candidature unitarie per le Comunali, i tempi potrebbero essere piu’ lunghi.

Related Posts

Marzo 27, 2026

ROBERTO FICO: “SANITA’, FUORI DAL PIANO DI RIENTRO. GRAZIE AL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI”

Marzo 27, 2026

IN CONSIGLIO REGIONALE VA IN SCENA LA COLLABORAZIONE BY PARTISAN TRA I PARTITI

Marzo 26, 2026

REGIONE CAMPANIA. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO 2026. FICO: “FUORI DA ESERCIZIO PROVVISORIO”