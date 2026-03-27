PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “NOTTE DEI LICEI, MOMENTO DI CULTURA E DI COMUNITA'”

Un evento che, attraverso musica, teatro, danza e riflessione, ha dato voce ai nostri ragazzi e al valore intramontabile degli studi classici.

Il tema di quest’anno, “Homo sum”, ci ricorda quanto sia fondamentale rimettere al centro l’uomo, la sua dignità, la sua capacità di pensare, di creare, di costruire futuro. “

Lo scrive il Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.