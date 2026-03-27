PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “NOTTE DEI LICEI, MOMENTO DI CULTURA E DI COMUNITA'”

Un evento che, attraverso musica, teatro, danza e riflessione, ha dato voce ai nostri ragazzi e al valore intramontabile degli studi classici.
Il tema di quest’anno, “Homo sum”, ci ricorda quanto sia fondamentale rimettere al centro l’uomo, la sua dignità, la sua capacità di pensare, di creare, di costruire futuro. “
Lo scrive il Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
Ho visto studenti protagonisti, docenti appassionati, famiglie presenti: una comunità educante viva, capace di trasmettere non solo conoscenze, ma valori profondi.
La scuola è questo: non solo formazione, ma crescita, identità, consapevolezza.
Ed è da qui che dobbiamo continuare a partire per costruire una società più giusta, più colta, più umana.
Grazie ai nostri giovani: siete il presente più bello e il futuro più promettente che abbiamo.