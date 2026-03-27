ROBERTO FICO: “SANITA’, FUORI DAL PIANO DI RIENTRO. GRAZIE AL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI”

“Siamo usciti dal Piano di rientro sanitario. Una notizia che i cittadini campani attendevano da anni e che vuol dire poter finalmente programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie, rafforzare complessivamente il sistema sanitario campano.

Un risultato importante a cui abbiamo lavorato con grande dedizione fin dal primo giorno del nostro insediamento. E che ci consente finalmente di aprire una nuova fase per la sanità campana.”

Lo annuncia il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Voglio ringraziare il Ministro Schillaci per la disponibilità, la collaborazione concreta e costante, gli uffici, la giunta precedente per il lavoro di questi anni ma soprattutto le donne e gli uomini della sanità campana, medici e operatori, che ogni giorno tengono in piedi il sistema.

Ora possiamo tornare a programmare e investire con maggiore forza per dare risposte ai cittadini. A partire dalla medicina territoriale, dalla prossimità dei servizi, dal rafforzamento della rete sanitaria su tutto il territorio.

È un punto di partenza. Il lavoro continua, con l’obiettivo di costruire una sanità che dia risposte sempre più concrete ai cittadini.