PROVINCIALI. IL PD INDICA ALL’UNANIMITA’ ENZO NAPOLI: TUTTI ZITTI IN SALA I SINDACI

Nel silenzio assoluto di quelli che, alla vigilia della riunione, in alcuni gruppi wtsup, avevano annunciato fuoco e fiamme per dire no alla candidatura di Vincenzo Napoli alla Presidenza della Provincia di Salerno, il Pd ha chiuso, in pochi minuti, la pratica per la successione a Franco Alfieri. Il prossimo 6 Aprile sarà l’attuale Sindaco di Salerno il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno per tutto il centro sinistra: tramontano, dunque, le candidatura di Giuseppe Lanzara (Sindaco di Pontecagnano Faiano) e di Roberto Della Monica (Sindaco di Cetara). Nessun colpo di scena, come, da noi, ampiamente preannunciato.

Sarà Vincenzo Napoli il candidato del Partito Democratico alla carica di Presidente della Provincia di Salerno. Sul nome del Sindaco di Salerno è confluita l’unanime indicazione dei tanti sindaci PD del territorio che hanno partecipato ad una riunione convocata dal Segretario Provinciale Enzo Luciano.

La scelta è stata condivisa anche da tutti gli altri sindaci che erano stati proposti dai vari comprensori per la candidatura, che hanno garantito il pieno e leale sostegno in occasione delle elezioni convocate per il prossimo 6 aprile.

Il Segretario Luciano e l’onorevole Piero De Luca hanno ringraziato tutti gli amministratori che in questi giorni avevano palesato la propria disponibilità.

“Abbiamo individuato – conclude Enzo Luciano – unanimemente un candidato di alto profilo istituzionale. Enzo Napoli saprà ben rappresentare le variegate istanze dei territori con una guida autorevole ed il pieno sostegno del Partito Democratico e delle forze del Centrosinistra”.

“È l’ennesima dimostrazione della maturità e responsabilità del PD in Provincia di Salerno – dichiara De Luca – con tanti validi amministratori pronti ad impegnarsi in prima persona per il bene dei nostri territori e delle nostre comunità che hanno ritenuto di convergere sulla candidatura di Enzo Napoli. E una figura autorevole, di garanzia, dotata di grande esperienza, competenza e umanità. Ora al lavoro con determinazione e umiltà per confermare la guida della provincia”.

“Accetto questa candidatura – dichiara il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – con spirito di servizio. Palazzo S. Agostino è chiamato a sfide importanti nei prossimi mesi per lo sviluppo di tutte le aree della vasta Provincia di Salerno che sapremo ben considerare e rappresentare. Avrò l’onore di guidare una squadra di governo compatta ed efficace con la partecipazione di tutti”.