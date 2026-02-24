PROVINCIALI NON INDETTE A SALERNO. PIERRO (FI): “IL MINISTRO PIANTEDOSI FACCIA CHIAREZZA”

“Il termine di 90 giorni per le elezioni garantisce continuità democratica”. I deputati salernitani di Forza Italia Pino Bicchielli e Attilio Pierro hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla mancata indizione delle elezioni per la presidenza della Provincia di Salerno nei termini previsti dalla legge. Come rende noto un comunicato, nel testo si richiama l’articolo 1, comma 79, della legge 56/2014 (legge Delrio), che prevede l’indizione delle elezioni entro novanta giorni dalla decadenza del presidente. “Il termine – sottolineano gli esponenti azzurri – è funzionale a garantire la continuità democratica dell’ente ed evitare una gestione prolungata in regime di supplenza”. Bicchielli e Pierro, spiega la nota, chiedono al Viminale se sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda assumere per chiarire la natura vincolante del termine e assicurare il rispetto delle norme, la regolarità del procedimento elettorale e la tutela dei principi costituzionali, anche attraverso le funzioni di vigilanza delle prefetture. “Le Province sono enti costitutivi della Repubblica – concludono – e il rispetto dei termini di legge è un presidio di legalità e certezza del diritto che va garantito senza ambiguità”.

