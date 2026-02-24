COMUNE DI CASERTA. VERSO LE COMUNALI, RIUNIONE DEI GIOVANI DEI PARTITI DEL CAMPO LARGO

Si è riunito ieri sera il tavolo dei giovani del Campo Largo della provincia di Caserta, segnando un passaggio politico significativo per il territorio. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti di Giovani Democratici (GD), Italia Viva-Casa Riformista, Unione Giovani Sinistra (UGS), Movimento 5 Stelle e Noi Di Centro.

L’incontro nasce sulla scia dell’esperienza unitaria della lista “Campo Largo”, coalizione costruita in vista delle imminenti elezioni provinciali, con l’obiettivo di trasformare un’intesa elettorale in un progetto politico di lungo respiro.

Nel corso del confronto hanno ribadito con forza la necessità di rimettere al centro dell’agenda politica locale le istanze delle nuove generazioni casertane.

“Questo è solo il primo passo di un percorso programmatico ambizioso” – hanno dichiarato congiuntamente i rappresentanti dei giovani del campo largo. “Il nostro obiettivo è dare voce e risposte concrete ai temi che stanno davvero a cuore alle ragazze e ai ragazzi della nostra provincia, troppo spesso ai margini delle decisioni che riguardano il loro futuro.”

Questo spazio non sarà un perimetro chiuso, ma un “cantiere in divenire”.

La volontà dichiarata è quella di allargare il confronto a tutte le altre componenti del centrosinistra.

Rachele Aurora Marzaioli – Direzione Nazionale GD

Paolo Scialdone – Responsabile Giovani Italia Viva Campania

Albino Raucci – Referente giovani M5S-GT Caserta

Diego Vicigrado – Noi di Centro

Pina Vallefuoco – Esecutivo Nazionale UGS