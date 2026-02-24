SALERNO. CAMPO LARGO SENZA PD E PSI VA AVANTI: “ALTERNATIVA A GOVERNO DI 30 ANNI FATTO PER INTERESSI DI POCHI”

Non c’è ancora il nome del candidato Sindaco ma, adesso, c’è la conferma della partecipazione di tutte le forze politiche del centro sinistra, fatta eccezione per il Pd e per il PSI, alla coalizione che, alle prossime elezioni Comunali di Salerno, si presenterà come alternativa alla candidatura di Vincenzo De Luca.

“Le forze politiche Movimento 5 Stelle – Sinistra Italiana – Azione – Oltre – Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro – Salerno in Comune – Semplice Salerno – Comitato Salute e Vita si sono riunite e continuano a lavorare con convinzione alla costruzione di un progetto politico e amministrativo serio, solido e condiviso, fondato sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione.

Il percorso avviato sta registrando una crescente attenzione e un progressivo ampliamento del perimetro politico e civico, con nuove realtà associative e sensibilità politiche che manifestano interesse a contribuire alla costruzione di un’alternativa credibile per la città di Salerno. Un segnale importante che conferma la bontà del metodo scelto e l’esigenza diffusa di aprire una fase nuova per la vita democratica cittadina.

Oggi vi sono le condizioni per andare avanti con determinazione, nel segno di valori e temi condivisi, pronti a dialogare con quanti vogliano cambiare le sorti di questa città e partecipare alla definizione di una proposta ampia, inclusiva e responsabile.

Salerno attende di più: merita dignità, trasparenza e futuro. Per questo rinnoviamo la disponibilità ad accogliere altre forze civiche e politiche con le quali approfondire il confronto insieme con le realtà già presenti al tavolo, per costruire una proposta credibile, alternativa a un sistema che per oltre 30 anni ha governato male e nell’interesse di pochi.

Si intende dar vita così a un’alternativa capace di interpretare le esigenze della comunità e di restituire centralità alla partecipazione, alla condivisione e alla qualità dell’azione amministrativa.

Questo lavoro prosegue con spirito unitario, crescente entusiasmo e senso di responsabilità, nella consapevolezza che solo attraverso un percorso condiviso sarà possibile offrire alla città una prospettiva nuova e credibile.