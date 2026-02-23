IL CORDOGLIO DI FORZA ITALIA PER LA TRAGICA MORTE DI CARMINE ALBERO A SARNO

“Con immenso dolore, a nome mio personale e dell’intera comunità umana e politica di Forza Italia in provincia di Salerno, esprimo il più sincero e commosso cordoglio per la tragica scomparsa di Carmine Albero.

La perdita di un giovane di appena 24 anni, che ha visto spezzata la propria vita mentre era impegnato nel lavoro, rappresenta un colpo durissimo per tutti noi e per l’intero territorio. È una ferita che lascia attoniti e che interpella profondamente le nostre coscienze.

Carmine non era soltanto un ragazzo animato da entusiasmo e passione: era un punto di riferimento autentico per tanti giovani che, grazie al suo esempio, si sono avvicinati all’impegno civico e politico. Credeva fodtemente nel senso delle istituzioni e nel servizio alla comunità, valori che lo avevano portato a contribuire con determinazione alla nascita e alla crescita del movimento giovanile di Forza Italia a Sarno.

Lo scrive, in una nota, Roberto Celano, Consigliere Regionale e Coordinatore Provinciale di Forza Italia

La sua scomparsa priva la città di Sarno e tutta la nostra comunità politica di una presenza generosa, leale e appassionata. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto e rispetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a quanti gli hanno voluto bene, assicurando vicinanza concreta e sincera.

Il suo esempio e il suo impegno resteranno vivi nel ricordo di tutti noi.”