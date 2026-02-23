FRANCO MARI (AVS): “LAVORO, STRAGE SENZA FINE. GOVERNO INEFFICACE VENGA IN AULA”

“Si fa sempre più urgente affrontare con coraggio la questione della sicurezza sul lavoro. Tutte le misure adottate fino ad oggi dal Governo si sono mostrate totalmente inefficaci. Oggi un altro drammatico incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 24 anni a Nocera Inferiore”. Lo afferma Franco Mari di Avs.

“Ho depositato un’interrogazione urgente ai ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, vogliamo sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per rafforzare le politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro e se non intenda istituire un fondo di garanzia a tutela dei familiari delle vittime, al fine di assicurare il ristoro del danno economico anche nei casi di insolvenza o cessazione

dell’attività dell’impresa responsabile”, prosegue.

“Quello che osserviamo quotidianamente è – conclude l’esponente rossoverde – uno stillicidio che deve finire”.