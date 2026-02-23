ELEZIONI PROVINCIALI DI AVELLINO 2026. ECCO TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI: 5 LISTE IN CAMPO PER 12 SEGGI

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Sono 5 le liste che, oggi, sono state depositate presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di Avellino per la tornata elettorale delle Provinciali, in programma il prossimo 15 marzo. Ecco tutti i nomi

Lista Pd

  1. Laura Cervinaro, consigliera comunale di Ariano
  2. D’Angelis Luigi, consigliere comunale di Cairano
  3. Spera Marcantonio, sindaco di Grottaminarda
  4. Capuano Francesco, consigliere comunale di San Martino Valle Caudina
  5. D’Andrea Rocco, consigliere comunale di Lioni
  6. Evangelista Barbara, consigliera comunale di Mercogliano
  7. Iovino Umberto, consigliere comunale di Lauro
  8. Magistro Maria, consigliera di Pago Vallo Lauro
  9. Pepe Francesco, sindaco di Montecalvo
  10. Santoro Gabriele, consigliere comunale di Sant’Angelo
  11. Vietri Agnese, consigliera comunale di Mirabella
  12. Zaccaria Annalisa, consigliera comunale di Sant’Angelo a Scala

Lista Avanti

  1. Graziano Giuseppe (detto Pino)
  2. Boccia Michele
  3. Cione Alessio
  4. Del Regno Luigi
  5. Gonnella Carmela
  6. Manzione Nicola
  7. Morsa Rossella
  8. Musto Mary
  9. Nisco Monia
  10. Pontillo Antonella
  11. Porfido Emilio
  12. Torino Raffaele

Hirpinia Libera

  1. Andreottola Cynthya (detta Cinzia) – Consigliere Comunale
  2. Catino Marisa – Consigliere Comunale
  3. D’Onofrio Americo – Consigliere Comunale
  4. Landi Domenico (detto Mimmo) – Consigliere Comunale
  5. Menna Domenico (detto Mimmo) – Consigliere Comunale
  6. Musto Gaetano (detto Nino) – Sindaco
  7. Pasquariello Pasquale – Consigliere Comunale
  8. Perrotti Antonietta – Consigliere Comunale
  9. Piccolo Mauro – Consigliere Comunale
  10. Sarno Marino – Sindaco
  11. Vietri Mariangela – Consigliere Comunale
  12. Vivolo Maria – Consigliere Comunale

 

Proposta civica per l’Irpinia

  1. Albanese Giuseppe
  2. Balestrieri Carmela
  3. Caputo Antonio
  4. Chirichello Matilde
  5. Cipriano Daniele
  6. Della Sala Costantina
  7. Di Ceccia Franco
  8. Di Giovanni Michele
  9. Montanaro Enrico
  10. Picone Fausto
  11. Renzulli Katia
  12. Savelli Alessia

Davvero

  1. Apuzza Walter
  2. Buonanno Gabriele
  3. Capriglione Matilde
  4. Coscia Andrea
  5. Favorito Rossella
  6. Maietta Fatima
  7. Spagnuolo Antonio

Related Posts

Febbraio 23, 2026

FRANCO MARI (AVS): “LAVORO, STRAGE SENZA FINE. GOVERNO INEFFICACE VENGA IN AULA”

Febbraio 22, 2026

SAN VALENTINO TORIO. IL CENTRO DESTRA INAUGURA IL COMITATO PER IL SI AL REFERENDUM

Febbraio 22, 2026

ATTILIO PIERRO (FORZA ITALIA): “A CAPACCIO PAESTUM PER SOSTENERE IL SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA”