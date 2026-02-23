ELEZIONI PROVINCIALI DI AVELLINO 2026. ECCO TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI: 5 LISTE IN CAMPO PER 12 SEGGI

Sono 5 le liste che, oggi, sono state depositate presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di Avellino per la tornata elettorale delle Provinciali, in programma il prossimo 15 marzo. Ecco tutti i nomi
Lista Pd
- Laura Cervinaro, consigliera comunale di Ariano
- D’Angelis Luigi, consigliere comunale di Cairano
- Spera Marcantonio, sindaco di Grottaminarda
- Capuano Francesco, consigliere comunale di San Martino Valle Caudina
- D’Andrea Rocco, consigliere comunale di Lioni
- Evangelista Barbara, consigliera comunale di Mercogliano
- Iovino Umberto, consigliere comunale di Lauro
- Magistro Maria, consigliera di Pago Vallo Lauro
- Pepe Francesco, sindaco di Montecalvo
- Santoro Gabriele, consigliere comunale di Sant’Angelo
- Vietri Agnese, consigliera comunale di Mirabella
- Zaccaria Annalisa, consigliera comunale di Sant’Angelo a Scala
Lista Avanti
- Graziano Giuseppe (detto Pino)
- Boccia Michele
- Cione Alessio
- Del Regno Luigi
- Gonnella Carmela
- Manzione Nicola
- Morsa Rossella
- Musto Mary
- Nisco Monia
- Pontillo Antonella
- Porfido Emilio
- Torino Raffaele
Hirpinia Libera
- Andreottola Cynthya (detta Cinzia) – Consigliere Comunale
- Catino Marisa – Consigliere Comunale
- D’Onofrio Americo – Consigliere Comunale
- Landi Domenico (detto Mimmo) – Consigliere Comunale
- Menna Domenico (detto Mimmo) – Consigliere Comunale
- Musto Gaetano (detto Nino) – Sindaco
- Pasquariello Pasquale – Consigliere Comunale
- Perrotti Antonietta – Consigliere Comunale
- Piccolo Mauro – Consigliere Comunale
- Sarno Marino – Sindaco
- Vietri Mariangela – Consigliere Comunale
- Vivolo Maria – Consigliere Comunale
Proposta civica per l’Irpinia
- Albanese Giuseppe
- Balestrieri Carmela
- Caputo Antonio
- Chirichello Matilde
- Cipriano Daniele
- Della Sala Costantina
- Di Ceccia Franco
- Di Giovanni Michele
- Montanaro Enrico
- Picone Fausto
- Renzulli Katia
- Savelli Alessia
Davvero
- Apuzza Walter
- Buonanno Gabriele
- Capriglione Matilde
- Coscia Andrea
- Favorito Rossella
- Maietta Fatima
- Spagnuolo Antonio