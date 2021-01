PROVINCIALI RINVIATE AL 20 MAGGIO MA POSSIBILE SLITTAMENTO A DOPO LE COMUNALI 2021

Con l’ultimo Decreto per contrastare il contagio Covid 19, il Governo, tra le altre misure, ha anche stabilito che le elezioni provinciali, in programma entro il 30 marzo 2021, vengono rinviate in una data da tenersi, comunque, entro il prossimo 20 Maggio 2021.

Una decisione che porta la data delle Provinciali a ridosso con quella delle Comunali che, salvo clamorosi colpi di scena, si terranno nell’ultima settimana di Maggio 2021. A questo punto pare quasi naturale che, nel prossimo provvedimento o, anche in sede di conversione del Decreto Legge, ci possa essere un ulteriore slittamento delle Provinciali 2021 a Settembre, solo dopo la celebrazione delle elezioni comunali e solo dopo la composizione dei nuovi consigli comunali. Una simile decisione è stata già assunta per le Città Metropolitane il cui consiglio verrà rinnovato solo dopo la prossima tornata per le Comunali 2021.