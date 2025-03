PROVINCIALI, TENSIONE NEL CENTRO DESTRA: PASQUALE ALIBERTI E GIUSEPPE RINALDI I NOMI

La partita, all’interno del centro destra della Provincia di Salerno, è tutt’altro che chiusa in vista delle prossime elezioni provinciali del 6 Aprile: sul tavolo restano i nomi di Giuseppe Rinaldi, in quota Fdi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana e di Pasquale Aliberti, uomo di Forza Italia, primo cittadino di Scafati. Il braccio di ferro è appena iniziato e, all’interno della coalizione, si respira un’aria tutt’altro che rassicurante. Insieme al nome da scegliere, per una campagna elettorale dall’esito abbastanza scontato, considerato che al voto andranno Sindaci e Consiglieri Comunali, c’è anche da raggiungere il quorum delle firme necessario per presentare la candidatura a Presidente: sono oltre 300 le sottoscrizioni da allegare all’atto di candidatura. Sullo sfondo, chiaramente, c’è anche la partita per le Regionali 2025 e le ambizioni elettorali per il Consiglio Regionale di tanti dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

