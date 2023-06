QUALITA’ DELLA VITA. LA CLASSIFICA DEL SOLE 24 ORE BOCCIA LA PROVINCIA DI SALERNO

Ultima in quasi tutti i settori presi in considerazione per determinare i fattori della qualità della vita, la Provincia di Salerno, nella graduatoria redatta da Il Sole 24 Ore su base nazionale, occupa gli ultimi posti.

La provincia di Salerno si posiziona nella parte più bassa delle tre classifiche basate sugli “indici generazionali”: il salernitano è al 91esimo posto nella graduatoria per la qualità della vita dei bambini (target di riferimento fra gli 0 e i 10 anni); è 95esimo per la macro-area dei “giovani” (valutazioni sui residenti fra i 18 e i 65 anni); è 87esimo nello speciale elenco sugli anziani (report su tutti i residenti “over 65”).

Nella classifica della qualità della vita per i giovani, la provincia di Salerno si piazza al 95esimo posto. I dati mostrano la mancanza di aree sportive per residenti fra i 18 e i 35 anni nel capoluogo, nonché una bassa soddisfazione per il lavoro e una carenza di concerti rispetto alla media nazionale. La presenza di giovani che non lavorano e non studiano (i “neet”) è superiore alla media italiana, influenzando negativamente anche il tasso di disoccupazione giovanile.