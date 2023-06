PIERO DE LUCA (PD): “PIENA SOLIDARIETA’ ALLA CGIL DI SALERNO PER ATTO CASAPOUND”

“Piena solidarietà e vicinanza alla CGIL per il vile atto intimidatorio compiuto da Casapound presso la sede di Salerno, rivolto anche ad Anpi e Arcigay. Un gesto inaccettabile che non fermerà il fondamentale lavoro del Sindacato e non farà arretrare di un millimetro l’impegno civile di quanti ogni giorno sostengono e difendono democraticamente i valori antifascisti della Costituzione che sono a fondamento del nostro Paese”.

Lo scrive in una nota diffusa alla stampa il deputato del Pd Piero De Luca.