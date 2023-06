SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “SPIAGGE IN CONDIZIONI PESSIME. E SIAMO A GIUGNO”

“È il primo sabato di giugno e le spiagge pubbliche della città si presentano in una condizione di vergognosa indecenza. Esprimo solidarietà verso le rimostranze di cittadini e bagnanti che lamentano incuria ed assenza di servizi da parte dell’Amministrazione.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno Roberto Celano.

Non tutti hanno la possibilità di “frequentare” lidi privati, certamente adeguatamente manutenuti ed organizzati. Tanti cittadini vorrebbero poter fruire delle spiagge pubbliche che non solo non offrono alcun servizio ma appaiono, allo stato, in condizione di abbandono ed in preda al degrado più assoluto!