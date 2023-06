FISCIANO. CRISI POLITICA ED ACCUSE AGLI ASSESSORI: MARTEDI’ RIUNIONE DI MAGGIORANZA

Lo stallo politico ed amministrativo nel quale, da qualche mese, si trova l’amministrazione comunale di Fisciano, guidata dal Sindaco Vincenzo Sessa ma anche la linea – che qualcuno vorrebbe dura – nei confronti di chi, proprio dai banchi della maggioranza, ha mosso pesanti accuse agli assessori al Bilancio ed ai Lavori Pubblici: saranno questi gli argomenti al centro della riunione di maggioranza, convocata, a Fisciano, per il pomeriggio di martedi’ prossimo. Dopo le ultime dichiarazioni critiche, la temperatura all’interno della Giunta ha raggiunto i livelli di guardia tanto che qualcuno ha proposto, al Sindaco e non solo, la presentazione di una mozione di sfiducia, all’interno del consiglio, nei confronti del Presidente dell’assise Rita Guacci. Una linea, quella dura, che pero’ non è condivisa da molti, considerati i numeri della maggioranza ed il fatto che ci sono altre tre anni di mandato da portare avanti che potrebbero trasformarsi in un Vietnam.

Share on: WhatsApp