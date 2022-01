QUIRINALE, OGGI PIOGGIA DI BIANCHE MA LETTA PROVA CON SALVINI A RILANCIARE DRAGHI

La prima votazione, in programma per oggi con lo scrutinio previsto per la prima serata, per l’elezione del Presidente della Repubblica si preannuncia all’insegna della scheda bianca: nessun nome, nessun accordo tra i partiti, ma un primo voto nel quale la maggioranza delle schede saranno bianche. Intanto, in giornata, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta incontrerà il leader della Lega Matteo Salvini al quale proporrà, a partire da mercoledì, il tentativo di convergere sul nome dell’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo la rinuncia di Berlusconi, che ha lasciato intendere di non voler sostenere Draghi come Presidente della Repubblica e con Fratelli d’Itaia che si è detta già contraria all’ipotesi Draghi, all’interno del centro destra resta solo Matteo Salvini come interlocutore per il centro sinistra, sulla possibilità di eleggere l’attuale Presidente del Consiglio al Quirinale.

