L’ADDIO AD ENZO FASANO: CAMERA ARDENTE NELLA SEDE EX AN, DOMANI FUNERALI AL DUOMO

Da oggi pomeriggio, lunedi’ 24 gennaio, all’interno della sede provinciale di Fratelli d’Italia a Via Roma, un tempo quartier generale di Alleanza Nazionale, sarà allestita la Camera Ardente per l’ultimo saluto al parlamentare di Salerno Enzo Fasano: una scelta della famiglia di Fasano per rispettare una volontà del noto politico salernitano, la cui carriera politica è iniziata con il Movimento Sociale Italiano, prima di passare con Alleanza Nazionale, con il Popolo della Libertà e con Forza Italia. I funerali, invece, verranno celebrati nella mattinata di domani, martedi’ 24 gennaio, a partire dalle 10:00 all’interno del Duomo di Salerno. Tantissimi i messaggi di cordoglio che, dalla serata di ieri, sono giunti da ogni parte politica per Enzo Fasano che, proprio oggi, avrebbe dovuto partecipare alle Elezioni del Presidente della Repubblica.

