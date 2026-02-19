RAFFAELE AVETA (M5S): “AGRICOLTURA, AVVIATI INCONTRI CON TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA”

“In questi giorni, in qualità di Presidente della Commissione Agricoltura, ho voluto incontrare singolarmente i vertici delle principali organizzazioni professionali agricole della Campania. Il confronto con Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri ha segnato l’inizio di una fase di conoscenza reciproca, in vista dell’avvio pieno delle attività istituzionali della Commissione”. Ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Agricoltura, Raffaele Aveta.

“La Commissione – ha sottolineato il presidente – intende lavorare nel segno della condivisione. Solo attraverso un dialogo stabile e continuo con chi rappresenta le imprese agricole si possono mettere in campo politiche utili, concrete e realmente rispondenti ai bisogni del territorio. Dagli incontri sono emerse le maggiori criticità che attraversano l’agricoltura campana, ma anche le grandi potenzialità di un settore che può e deve tornare a essere un motore di sviluppo, soprattutto in termini di occupazione, protagonismo dei giovani e valorizzazione della multifunzionalità”.

“Con le organizzazioni abbiamo condiviso l’idea di calendarizzare incontri mensili per accompagnare in modo partecipato il lavoro della Commissione e programmare insieme le priorità. Vogliamo costruire un percorso di collaborazione efficace, nel rispetto dei ruoli, ma con l’obiettivo comune di rafforzare il sistema agricolo regionale. L’intento – ha concluso Aveta – è imprimere un cambio di passo nel metodo di lavoro sulle politiche del settore: più ascolto, più partecipazione, più capacità di tradurre le istanze dei territori in azioni tangibili”.