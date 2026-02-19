SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE: “RIPRENDONO LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA”

“Dopo la bellissima festa patronale, si riprendono i lavori di rigenerazione urbana del centro storico da Via Frigenti e dagli ultimi sottoservizi da completare, prima di demolire la pavimentazione esistente e realizzare la nuova, unitamente al nuovo arredo urbano del centro cittadino.”
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.
Lavori concordati con ENEL per il potenziamento delle infrastrutture elettriche, così come gia’ fatto con GORI per sostituire e migliorare tutta la rete idrica in ogni strada o piazza interessata dai lavori di rigenerazione urbana in questione.
Da lunedì si continua anche in Via Roma e Via Matteotti alla nuova pavimentazione, ed a Corso Umberto I° e in Piazza Amendola per il potenziamento delle infrastrutture elettriche.
Chiediamo ancora collaborazione e comprensione, ma completeremo questa grande opera di rigenerazione urbana realizzando Piazza Amendola e le aree limitrofe in maniera spettacolare.