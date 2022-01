REDDITO DI CITTADINANZA. ECCO COME CAMBIA CON LA LEGGE FINANZIARIA 2022

Controlli piu’ rigidi per la concessione e, soprattutto, diminuzione del totale mensile percepito in caso di rifiuto ad una offerta di lavoro. Sono queste le principali novità del Reddito di Cittadinanza, introdotte dalla Legge Finanziaria 2022.

In caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, scatta un decalage mensile di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutataun’offerta congrua. Al secondo rifiuto, il sussidio sarà revocato (oggi questo accade al terzo rifiuto). Inoltre viene ridotta, per la congruità della prima offerta, da 100 a 80 km la distanza massima dalla residenza del beneficiario (comunque raggiungibile entro 100 minuti), mentre la seconda può essere collocata ovunque in Italia.

Arriva l’obbligo della partecipazione periodica ad attività e colloqui in presenza (almeno una volta al mese): per un’assenza ingiustificata si perde il sussidio.