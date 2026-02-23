REFERENDUM E COMUNALI: ECCO I NUOVI ORARI DI VOTO E COSA ACCADE SE VIENE PRESENTATA UNA SOLA LISTA

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diffuso la circolare n. 20/2026 sulle disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie del 2026, coordinata con la legge di conversione n. 18 del 13 febbraio 2026.

Per quest’anno, le operazioni di voto saranno eccezionalmente prolungate: si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per compensare il maggior impegno degli scrutatori, i compensi aumenteranno del 15 per cento.

Per i comuni con meno di 15.000 abitanti, se sarà ammessa una sola lista, l’elezione sarà valida se la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi e la partecipazione supera il 40% degli elettori. In caso contrario, l’elezione sarà nulla. Gli elettori residenti all’estero non iscritti nelle liste locali non saranno conteggiati ai fini del quorum.

 

