IL BILANCIO DELLA CAMPANIA SLITTA A GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO PER L’APPROVAZIONE IN GIUNTA

Arriverà solo giovedi’ 26 Febbraio, in Giunta Regionale, il Bilancio 2026 della Campania. La discussione del provvedimento, infatti, originariamente prevista per lunedi’ 23 febbraio, ha fatto registrare un ritardo che porterà la Giunta guidata dal Presidente Roberto Fico alla sua approvazione solo tra tre giorni. Un ritardo che richiederà un lavoro ancora piu’ serrato da parte delle Commissioni Consiliari, a cominciare da quella Bilancio, chiamata ad un super lavoro per le audizioni e, poi, per la discussione tra maggioranza ed opposizione. Non è escluso che la maggioranza del Presidente Fico, come già fatto in passato dal Presidente De Luca, possa porre la questione di fiducia, per stringere al massimo i tempi per l’approvazione del bilancio in Consiglio Regionale.

