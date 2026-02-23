SALERNO. D’ALESSIO (AZIONE): “SICUREZZA IN CITTA’, SIAMO IN RITARDO. NECESSARIO VOLTARE PAGINA”

“La sicurezza é un’assoluta priorità per il nostro territorio. Il degrado che ha caratterizzato questa fase amministrativa ha creato, tra le altre conseguenze, anche questa condizione di alto allarme sociale. Occorre dedicare risorse al tema e potenziare l’organico della polizia municipale; è importante anche maggiore sinergia con le forze dell’ordine.”

Lo dichiara il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

Siamo in ritardo su questi versanti, bisogna fare presto; è opportuno voltare pagina, in discontinuità rispetto all’amministrazione che ha governato la città.