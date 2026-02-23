SALERNO. MARI (AVS): “SICUREZZA, COMMERCIO SOTTO ASSEDIO. INCONTRERO’ IL PREFETTO”

L’ennesimo furto con scasso perpetrato a Torrione ai danni del negozio di articoli da regalo “la Casa di Betty” ripropone il tema della sicurezza urbana nella città di Salerno e soprattutto la necessità di tutelare le nostre attività commerciali dopo gli episodi analoghi delle ultime settimane. Si tratta con tutta probabilità di un fenomeno legato alla microcriminalità che sta caratterizzando il capoluogo e che, quindi, può essere contrastato innanzitutto attraverso una intensificazione dell’attività di vigilanza del territorio affidata alle forze dell’ordine.

Lo afferma Franco Mari di Avs.

Siamo consapevoli delle difficoltà che i nostri organi di polizia devono affrontare a causa dell’insufficienza degli organici e, proprio per questo, ritengo necessario incontrare il Prefetto di Salerno allo scopo di – conclude l’esponente rossoverde – offrirgli tutta la collaborazione possibile sul versante del rapporto con le istituzioni nazionali e con il Governo.