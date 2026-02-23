NOCERA INFERIORE. SOTTOSCRITTO PATTO PER SICUREZZA TRA IL COMUNE ED ARMA DEI CARABINIERI

Nella mattinata odierna, presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri per la messa in funzione del nuovo impianto di videosorveglianza integrata “Nuceria Securitas 4.0”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana, sottoscritto con la Prefettura di Salerno, e rappresenta un ulteriore passo in avanti nelle politiche di prevenzione e controllo del territorio.

Il progetto è stato realizzato grazie a un finanziamento di circa 150.000 euro concesso dal Ministero dell’Interno a seguito di avviso pubblico. L’intervento ha previsto l’installazione di 16 telecamere di ultima generazione nelle aree maggiormente interessate dai flussi della movida, secondo le indicazioni delle Forze dell’Ordine.

Il sistema sarà collegato direttamente alla caserma dei Carabinieri e al Commissariato di Pubblica Sicurezza, consentendo un controllo più efficace e tempestivo del territorio.“

Con l’attivazione di “Nuceria Securitas 4.0”, l’Amministrazione comunale rafforza l’impegno per la sicurezza urbana, puntando su strumenti tecnologici avanzati a supporto delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità” , conclude il Sindaco

Paolo De Maio