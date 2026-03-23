REFERENDUM GIUSTIZIA. PIERO DE LUCA (PD): “LA CAMPANIA PRIMA REGIONE PER VOTO AL NO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Grande soddisfazione per il voto della Campania, prima regione d’Italia come voti percentuali a sostegno del No”. Così Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Pd. “Un messaggio di forte opposizione al Governo rispetto ad una riforma costituzionale sbagliata e pericolosa. Ed anche un segnale di netto contrasto alle politiche sbagliate della destra a livello internazionale e sui temi economico-sociali, in particolare nel Mezzogiorno”, aggiunge.

“Una straordinaria pagina di storia. Una vittoria della democrazia. Grazie a tutte le italiane e a tutti gli italiani che hanno difeso la Costituzione e l’assetto istituzionale del Paese. Viva l’Italia che resiste!”. Così sui social Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee. (

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