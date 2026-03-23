PROVINCIALI 2026. SI VOTA IL 4 MAGGIO PER IL NUOVO PRESIDENTE: IL PD DECIDERA’ A FINE SETTIMANA IL NOME

Il Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni Giovanni Guzzo ha firmato il Decreto per la convocazione delle elezioni Provinciali, riservate alla elezione del solo Presidente, dopo le dimissioni dell’ex Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Si voterà lunedi’ 4 maggio, dalle 8:00 fino alle 20:00. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato per le ore 12:00 del 14 Aprile. Il pallino del gioco, chiaramente, è tutto nelle mani del Partito Democratico che, per il momento, ha rinviato alla fine della settimana ogni decisione sul nome da proporre come candidato alla Presidenza della Provincia. Circolano, pero’, da tempo, alcuni nomi come quello del Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ma anche Geppino Parente, primo cittadino di Bellosguardo ma, soprattutto, uno dei fedelissimi di Vincenzo De Luca.

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