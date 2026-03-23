MINACCE A MINISTRO VALDITARA. LA SOLIDARIETA’ DEI CONSIGLIERI REGIONALI GRIMALDI E ROSTAN (LEGA)

“Esprimiamo piena solidarietà al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce di morte ricevute nelle ultime ore sui social. Si tratta di episodi che vanno condannati con fermezza, senza ambiguità, perché rappresentano un attacco non solo alla persona del Ministro, ma alle istituzioni democratiche nel loro complesso. Il confronto politico, anche quando acceso, deve sempre rimanere nell’ambito del rispetto reciproco e del dialogo civile. A Giuseppe Valditara va la nostra vicinanza umana e istituzionale, con l’auspicio che le autorità competenti possano fare piena luce su quanto accaduto”. Così in una nota Massimo Grimaldi, presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania e la consigliera del gruppo Michela Rostan.