MINACCE A MINISTRO VALDITARA. LA SOLIDARIETA’ DEI CONSIGLIERI REGIONALI GRIMALDI E ROSTAN (LEGA)

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Esprimiamo piena solidarietà al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce di morte ricevute nelle ultime ore sui social. Si tratta di episodi che vanno condannati con fermezza, senza ambiguità, perché rappresentano un attacco non solo alla persona del Ministro, ma alle istituzioni democratiche nel loro complesso. Il confronto politico, anche quando acceso, deve sempre rimanere nell’ambito del rispetto reciproco e del dialogo civile. A Giuseppe Valditara va la nostra vicinanza umana e istituzionale, con l’auspicio che le autorità competenti possano fare piena luce su quanto accaduto”. Così in una nota Massimo Grimaldi, presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania e la consigliera del gruppo Michela Rostan.

Related Posts

Marzo 23, 2026

SALERNO PIANGE LA SCOMPARSA DI GASPARE RUSSO: FU SINDACO E PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Marzo 22, 2026

COMUNE DI EBOLI. PER LE ELEZIONI 2027 CI SARA’ ANCHE FUTURO NAZIONALE DI ROBERTO VANNACCI

Marzo 21, 2026

COMUNE DI SARNO. CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CON IL TREKKING TRA STORIA E NATURA