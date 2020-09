Per la prima volta in Campania, alle elezioni regionali, ci sarà anche la Lega che, nel 2015, non faceva parte della coalizione di centro destra che sostenne la candidatura alla carica di Presidente di Stefano Caldoro. 5 anni, al termine delle operazioni di scrutinio, l’opposizione di centro destra ottenne 12 consiglieri regionali. Ecco come furono ripartiti.

7 consiglieri per Forza Italia, 2 Caldoro Presidente, 2 Fratelli d’Italia, 1 NCD.