REGIONALI 2020. ECCO I NOMI DEGLI “IMPRESENTABILI”: 8 CANDIDATI INDICATI DALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Anche quest’anno, come già accaduto in passato, proprio alla vigilia della fine della campagna elettorale, la Commissione Parlamentare Antimafia, ha stilato l’elenco degli “impresentabili”, candidati che, a causa di procedimenti penali pendenti, potrebbero, in futuro, avere anche problemi collegati con la Legge Severino. Ecco l’elenco completo.

Iannace Carlo (lista De Luca Presidente) sottoposto a Legge Severino;

8 soggetti non conformi

Basso (Camp Libera) imputato per riciclaggio

De Stefano (Lega) imputata per concussione

Di Scala (Forza Italia) imputata di concussione

Iovine (Lib democratici per De Luca) imputato per associazione di stampo mafioso;

Poi 4 imputazioni per truffa aggravata ed agevolazioni di associazione mafiosa

Langella (Campania in Europa per De Luca)

Paolino (Forza Italia) scambio politico mafioso

Plaitano (Repubblicani per De Luca)

Silvestro (Forza Italia)