REGIONALI 2020. LA LEGA IN CAMPANIA VUOLE UN CANDIDATO CIVICO, STOP A CALDORO

In una intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, Nicola Molteni, Commissario Regionale della Lega in Campania, è tornato ad affrontare il nodo della candidatura in vista delle elezioni regionali (Luglio o Fine Settembre). Una presa di posizione abbastanza chiara e netta, uno smarcamento drastico dal nome di Caldoro, fino ad ora mai messo in discussione in maniera ufficiale, ed una linea tracciata, anche agli alleati di coalizione, per scegliere il nome di un civico. Da qualche giorno circola, negli ambienti politici del centro destra della Campania, il nome del Pubblico Ministero Antimafia Maresca ma altri pensano, invece, di pescare nel mondo della imprenditoria. A questo punto, anche se lanciato con una intervista, il tema della scelta del candidato per la Presidenza della Regione Campania torna di attualità e non è escluso che, già nella prossima settimana, ci possa essere un primo incontro, anche se tutto era e resta nelle mani dei leader nazionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Share on: WhatsApp