PAGANI. ANNA ROSA SESSA: “ASSURDO FAR PAGARE 2 EURO PARCHEGGIO CIMITERO PER FESTA DELLA MAMMA”

In un momento di crisi nazionale senza precedenti a causa dell’emergenza Coronavirus, con preoccupanti ricadute sulla stabilità delle famiglie e sull’economia locale che vede attività ferme da mesi, tra cui il commercio ambulante che è fonte principale di reddito per il nostro territorio, trovo assurdo che si predisponga un’ordinanza comunale, stabilendo, per la giornata della festa della mamma, il costo di due euro per la sosta in Vasca Pignataro, al fine di recarsi al cimitero in visita alle madri defunte.

E’ quanto dichiara l’ex sindaco facente funzione di Pagani Anna Rosa Sessa.

Chiedo a chi di competenza di tornare sui propri passi e di porre fine a questo scempio prima ancora che abbia inizio.