REGIONALI 2020: UNA LISTA UNICA PER ITALIA VIVA, AZIONE E PIU’ EUROPA

Le trattative sono già state avviate: da Roma a Napoli, per definire un’intesa elettorale tra tutte le forze del centro sinistra scettiche sull’intesa di Governo tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle. Italia Viva di Matteo Renzi, Azione di Carlo Calenda e Piu’ Europa di Emma Bonino alle prossime elezioni regionali in Campania stanno, concretamente, valutando l’ipotesi di una lista unica con i simboli dei tre partiti. Ed un primo esperimento, in tal senso, dovrebbe arrivare per le prossime elezioni Suppletive del Senato a Napoli dove i tre movimenti stanno pensando ad una candidatura unica, distinta e separata da quella del Partito Democratico. E poi ? E poi si entrerà nel vivo della campagna elettorale per le Regionali in Campania dove i tre partiti puntano ad una presenza capillare nelle 5 province della Regione.

Share on: WhatsApp