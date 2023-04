REGIONALI 2025. ANTONELLO DI CERBO LANCIA IL CLUB DEGLI 8.000: “QUASI PRONTO”

Non è, di certo, nuovo a provocazioni ma anche ad anticipare i tempi: e cosi’ Antonello Di Cerbo, professionista del settore della riabilitazione, già candidato alle ultime regionali del 2020 con la lista del Partito Socialista Italiano, primo dei non eletti con oltre 8.000 preferenze, lancia proprio il CLUB DEGLI 8.000, richiamando i voti ottenuti alle ultime elezioni regionali e lasciando intendere di essere pronto per la prossima sfida del 2025. Ma con chi ?

Da tempo Di Cerbo ha lanciato diverse proposte, soprattutto ai suoi sostenitori, per avere una idea di quale progetto politico sposare in vista delle prossime sfide elettorali: centro sinistra, centro destra o, addirittura, Movimento 5 Stelle ? La partita è tutta aperta e Di Cerbo, in quanto a fantasia, non è secondo a nessuno.