BELLIZZI. L’OPPOSIZIONE IN PIAZZA PER UNA GIORNATA DI INCONTRI CON I CITTADINI

“Il partito della Meloni porterà i suoi frutti”. Così esordisce il consigliere comunale Angelo Maddalo, (coordinatore F.lli d’Italia), nell’intervento sul giornale che è stato distribuito alla città dove si presenta un programma, a cui sta lavorando un gruppo di tecnici in sinergia col direttivo cittadino. Il consigliere è dell’avviso che “l’affiancamento al partito di Giorgia Meloni porterà i suoi frutti”.

Le idee progettuali che si leggono sul giornale presentato alla città sono molteplici, “Bellizzi necessita di tanto verde, soprattutto dopo questa edilizia selvaggia. Abbiamo bisogno di incentivare seriamente lo Sport, ormai settario. Dobbiamo rivedere tutto il sistema viario. Dobbiamo eliminare i parcheggi a pagamento ed aprire varchi all’interno dello spartitraffico e far partire le zone di residenza, per la sosta dei veicoli. Vanno rivisti i Bilanci del Comune e risanati.”

Il consigliere pensa che, per ottenere dei risultati concreti, bisogna circondarsi di un’ottima squadra: “Sono orgoglioso dei gruppi di lavoro che abbiamo formato. Difatti sono già a buon punto dei progetti imponenti, dai quali oltre al servizio della collettività, mirano alla creazione occupazionale, dando così alla città una risposta davvero seria sull’atavica questione del lavoro.

