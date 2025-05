REGIONALI 2025. ANTONIO IANNONE (FDI): “CANDIDATO POLITICO, CIRIELLI IL MIGLIORE”

“Da gennaio i partiti campani di centrodestra hanno fornito, legittimamente, la disponibilità di proprio uomini per la candidatura alla Presidenza della Regione Campania. Tutti hanno fatto nomi politici. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia abbiamo ritenuto e continuiamo a ritenere che il nome debba essere politico e che il miglior nome per vincere la battaglia sia quello del Vice Ministro Cirielli. La sua storia politica, i suoi risultati elettorali, la sua formazione professionale, la sua esperienza anche amministrativa ne fanno non solo il candidato migliore ma Edmondo sarebbe anche il Presidente migliore. Il nostro obiettivo non è solo vincere ma vincere per governare. Fratelli d’Italia sente forte la responsabilità di essere primo partito del centrodestra come hanno detto le elezioni politiche, le elezioni europee e i sondaggi regionali più recenti. Per vincere le elezioni regionali occorre consenso e capacità di mettere in campo liste forti sui territori e Fratelli d’Italia ha il diritto-dovere di mettersi alla testa di questa battaglia. Inoltre Cirielli è capace di allargare il perimetro di centrodestra attraendo energie imprenditoriali e sociali che lo riconoscono come vera alternativa ad un sistema di potere del PD che ha sfasciato la Regione Campania. La scelta finale spetta ai Leader nazionali ma noi non abbiamo cambiato idea e ringrazio l’On. Carfagna che ha messo anche il suo autorevole nome a disposizione ma facendo un discorso di realismo politico che trova in Fratelli d’Italia ed in Cirielli gli alfieri dell’alternativa concreta.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

