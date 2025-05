“Sono convinto che alla fine, in Campania, il candidato sarà civico”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo telefonicamente al congresso provinciale del partito a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento. “Non è una corsa tra partiti – ha aggiunto -. Il tavolo nazionale sceglierà la soluzione migliore per vincere, e la soluzione migliore è quella di andare su una proposta civica”.

